O líder de relações políticas e internacionais do grupo extremista Hamas, Basem Naim, gravou um vídeo agradecendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelas manifestações de apoio à causa dos palestinos.

“Hoje, estou falando para a audiência dessa conferência em um dos maiores Estados, de um dos maiores países do mundo, uma nação em ascensão, Brasil, que é um país amigo dos palestinos, apoiador da causa palestina. Estamos muito honrados por todas as declarações recentes dos funcionários do governo, particularmente as declarações do presidente Lula sobre seu compromisso e sua postura corajosa de apoiar a causa palestina e, especificamente, exigir um cessar-fogo para parar essa agressão contra nosso povo”, afirmou Naim durante a conferência nacional do PCO (Partido da Causa Operária).

Em meados de fevereiro, Lula comparou os bombardeios de Israel em Gaza com o holocausto, realizado por Adolf Hitler na Alemanha nazista . Na semana passada, ele voltou a falar que os palestinos estão sendo vítimas de "genocídio".

“É importante lembrar que, em 2010, o Brasil foi o 1º país a reconhecer o Estado palestino. É preciso parar de ser pequeno quando a gente tem de ser grande. O que está acontecendo na Faixa de Gaza com o povo palestino, não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus”, disse Lula.

O líder do Hamas afirmou ainda que espera o apoio do Brasil.

“Estamos no solo, estamos lutando, estamos firmes, estamos comprometidos com nossa causa. Mas, também queremos o apoio de todos os nossos amigos ao redor do mundo, em particular, no grande e amado Brasil”, afirmou Basem Naim.