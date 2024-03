MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Chuva em São Paulo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de "Perigo" e "Perigo Potencial" devido às chuvas intensas esperadas para esta terça-feira (5). As regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste serão afetadas. Apesar disso, mesmo o Rio de Janeiro e São Paulo, que não estão sob alerta, também terão chuva.

A mancha laranja, indicando perigo, foi emitida pelo Inmet devido à expectativa de fortes chuvas. Válida até às 10h de terça (5), espera-se ventos de até 100 km/h, risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Em caso de rajadas de vento, evite se abrigar debaixo de árvores, recomenda o órgão.

Além disso, foram emitidos avisos de 'perigo potencial', correspondentes à mancha amarela. Prevê-se chuvas entre 20 e 30 mm/h, ventos intensos, baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Válido até as 10h de terça-feira (5) e sexta-feira (8).

Na Região Norte, são previstas pancadas de chuva ao longo da semana, principalmente no Amazonas, Pará, sul de Roraima e norte de Tocantins, podendo ser acompanhadas de raios, rajadas de vento e trovoadas. No Nordeste, prevê-se chuva forte no centro-norte da região. Nas demais áreas, chuvas isoladas em menores acumulados.

Sudeste e Centro-Oeste terão chuvas maiores que 70,0 mm, especialmente no centro-sul de Minas Gerais, noroeste de São Paulo, Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo e Goiás, com possibilidade de raios, rajadas de vento e trovoadas, devido à convergência de umidade. Para esta terça-feira (5), São Paulo e Rio de Janeiro terão chuvas isoladas e trovoadas à tarde, com temperaturas entre 32°C e 21°C em SP e máxima de 38°C e mínima de 20°C no Rio de Janeiro.

No Sul do país, a semana começa com chuvas no nordeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e oeste do Paraná, podendo ultrapassar os 70,0 mm. Em outras áreas, chuvas em menor quantidade.