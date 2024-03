Twitter/@SabrinaSmolders - 04.03.2024 Ambos os veículos foram completamente destruídos

Uma pedra gigante esmagou dois caminhões em uma estrada no Peru. O incidente aconteceu no último sábado (2), no distrito de San Mateo, em Huanchor. As informações são da agência de notícias Reuters.



Os veículos foram surpreendidos com o deslizamento de uma pedra gigante quando transitavam pela rodovia. Segundo a imprensa local, os caminhos foram completamente destruídos, mas os motoristas de ambos os veículos conseguiram escapar do acidente ilesos.

O momento foi registrado e publicado nas redes sociais:

Rockslide in Peru, where, incredibly, all survived! 🙏 pic.twitter.com/Qeet6sjqXq — Sabrina Smolders 🦋🌹 (@SabrinaSmolders) March 4, 2024





Além da pedra gigante que atinge os veículos, outras rochas começam a descer a encosta e atinge o caminhão que está filmando todo o acidente.

Após o ocorrido, a região foi isolada e as autoridades começaram as investigações. Entretanto, as suspeitas apontam que o deslizamento tenha ocorrido pelas fortes chuvas que atingiram a região recentemente.