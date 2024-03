Reproduçãp O final do mês pode trazer uma frente fria

O ClimaTempo divulgou as previsões do tempo para o mês de março. Segundo o instituto, o mês será quente e abafado em todas as regiões do país, com riscos de novas ondas de calor na região Sul. Estados como o oeste do Paraná e em Mato Grosso do Sul, e no oeste de São Paulo deverão ser mais afetados.

De acordo com as previsões, no máximo quatro frentes frias deverão atingir o país durante o terceiro mês do ano. O ar frio vira da região polar, com previsão de passar pela costa do sul e sudeste do Brasil, não devendo avançar para o interior.

No final de março, há uma maior chance de uma frente fria entrar no país, principalmente no interior da região sul e em parte do sudeste. Isso fará com que essas regiões fiquem com um ar de outono, com noites levemente mais frias.

No litoral do Paraná, de São Paulo e Rio de Janeiro, há um risco moderado para extremo de chuvas. As regiões sofrerão com a baixa pressão atmosférica intensa, que são formadas pela frente fria, palco para o surgimento de um ciclone.

O mês de março é comumente associado a chuvas. A previsão é de chuvas frequentes e volumosas, com uma atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCI), que deverá garantir um maior pico de período chuvoso na maior parte das áreas da região norte e no litoral norte do nordeste. O El Niño, ainda que em menor grau do que visto no último ano, ainda deverá afetar as chuvas nos próximos meses.

O Sudeste e o Centro-Oeste ainda serão atingidos por temporais, que são comuns no calor, mas com médias de precipitações menores que as vistas em janeiro e fevereiro.

Já no Sul, as chuvas deverão ser irregulares e mais frequentes na segunda metade do mês. O Rio Grande do Sul e Santa Catarina poderão ter pausas mais longas de chuvas, segundo informa o instituto.

Previsão do tempo para as capitais sábado (02/03/2024)

Feito com Visme

Previsão do tempo para as capitais domingo (03/03/2024)

Feito com Visme