Reprodução: Flipar Donald Trump está tentando retornar à Casa Branca

A Suprema Corte dos Estados Unidos concordou, nesta quarta-feira (28), em julgar se Donald Trump tem imunidade presidencial no caso em que é acusado de haver conspirado para alterar os resultados das eleições no país em 2020.

O tribunal deve agilizar o caso e ouvir os argumentos na semana de 22 de abril. Apesar disso, de acordo com a Associated Press, o veredito não deve ter saído até junho.

A decisão da Suprema Corte acontece após a defesa de Donald Trump entrar com recurso à decisão do circuito de Washington, que havia negado imunidade ao republicano.





Presidente dos EUA entre 2017 e 2020, Trump buscar voltar à Casa Branca e concorrer pelo Republicanos nas eleições de novembro. Por isso, a defesa do ex-presidente almeja adiar o julgamento para depois do pleito. No partido Democratas, Joe Biden busca a reeleição.



Investigação



O caso de Donald Trump está nas mãos do conselheiro especial do Departamento de Justiça, Jack Smith. A defesa do ex-mandatário solicita que o processo seja arquivado com base na tese de que um chefe de Estado não pode ser julgado se cometeu crimes no exercício do mandato.

Smith denunciou Trump por ter declarado que pleito de 2020 foi fraudado. Além disso, o ex-presidente é investigado por pressionar o então vice Mike Pence a se recusar a certificar a vitória de Biden no Senado.

Desta forma, caso a tese da imunidade venha a ser rejeitada, Trump precisará responder pelos crimes de conspirar para fraudar os EUA, obstruir a certificação da eleição, conspirar para obstrui-la, e conspirar contra o direito dos americanos ao voto.