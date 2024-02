Reprodução Ataques russos na Ucrânia nesta quinta-feira (5)

A Rússia bombardeou partes da região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, nesta quarta-feira (28), matando quatro civis, incluindo uma menina de seis anos e um padre, disseram autoridades regionais e o Ministério do Interior. As informações são da CNN .

O padre de 58 anos foi morto no centro da cidade de Kupiansk, na linha de frente, depois de ser soterrado nos escombros de uma igreja que foi atingida, disse o governador de Kharkiv, Oleh Synehubov. Um homem de 39 anos que estava em uma cafeteria próxima também foi morto.

Pelo menos 12 casas foram danificadas quando a Rússia lançou bombas FAB-500 na cidade, que fica a cerca de 40 km da fronteira russa, disse Synehubov.

Outras cinco pessoas ficaram feridas no que se tornou uma cidade fantasma devastada pela guerra, conforme a autodenominada “operação militar especial” da Rússia, que já entrou em seu terceiro ano.

O Ministério do Interior disse que uma menina de seis anos e seu avô de 48 anos foram mortos no vilarejo de Velykyi Burluk, perto de Kupiansk.