O deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) foi vaiado durante uma sessão em homenagem aos 40 anos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) , nesta quarta-feira (28), dentro da Câmara dos Deputados .



Relator da CPI do MST em 2023, o ex-ministro do Meio Ambiente afirmou que não via motivos para celebrar os 40 anos do movimento, classificando o trabalho do grupo como "fracassado".

"Infelizmente os achados que tivemos na CPI do MST sob a nossa ótica não trazem motivo para a comemoração. Em diversos estados da federação o que nós vimos nos acampamentos e assentamentos foi uma miséria generalizada e o insucesso de um modelo que não deu certo", disse o deputado.

Em meio ao discurso de Salles, os participantes do MST interromperam a fala do deputado. "Golpista", "fascista" e "fora, Salles" foram alguns dos gritos escutados na Câmara dos Deputados.

Fora o ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL), o deputado Rodolfo Nogueira (PL-MS) também discursou contra o MST. "Foram 40 anos de destruição", disparou o parlamentar.

Evair de Melo (PP-ES) e Marcel Van Hattem (Novo-RS), outros dois deputados bolsonaristas, também se inscreveram para discursar, mas mudaram de ideia e não falaram.





Reação

Líder do governo na Câmara, José Guimarães reprovou a atitude da posição na sessão. "Essa é uma sessão de homenagem ao MST aprovada pelo plenário da Casa e não pode ser transformada numa sessão de provocação", disse o petista.

"Não estamos fazendo nada que não esteja dentro do regimento da Câmara. Quem está aqui hoje é o MST e não os bolsonaristas que querem provocar e tentar dificultar essa sessão", acrescentou o parlamentar.

Já a deputada Maria do Rosário (PT-RS), responsável por presidir a sessão, declarou que nunca tinha visto uma homenagem à uma instituição "ser desrespeitada por integrantes da Câmara".