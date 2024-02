Kobi Gideon, GPO - 26.10.2023 Primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu





Neste domingo (18), Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, anunciou que o embaixador brasileiro será convocado para "uma dura conversa de repreensão". A medida vem em resposta à declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que comparou a guerra na Faixa de Gaza com o Holocausto e as ações nazistas de Adolf Hitler.

"As palavras do presidente do Brasil são vergonhosas e graves. Trata-se de banalizar o Holocausto e de tentar prejudicar o povo judeu e o direito de Israel se defender. Comparar Israel ao Holocausto nazista e a Hitler é cruzar uma linha vermelha", afirmou Netanyahu, enfatizando a gravidade das declarações de Lula.

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, respaldou a posição do primeiro-ministro, garantindo que nenhuma outra nação irá comprometer o direito de Israel em se defender. A firmeza nas palavras reflete a indignação do governo israelense diante das comparações feitas por Lula.

A declaração polêmica de Lula foi feita durante uma entrevista na Etiópia, onde participava da 37ª Cúpula da União Africana. Ao comentar sobre a situação na Faixa de Gaza e o povo palestino, Lula estabeleceu um paralelo histórico, comparando a tragédia atual com os horrores do Holocausto.

"O que está acontecendo na Faixa de Gaza e com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu: quando o Hitler resolveu matar os judeus", declarou o presidente brasileiro.





O contexto da declaração de Lula remonta à decisão de alguns países de suspender o repasse à agência da ONU que presta assistência aos refugiados palestinos.

Questionado sobre essa medida durante a entrevista, Lula defendeu a punição aos responsáveis por ajudar terroristas, mas ressaltou a importância de não suspender a ajuda humanitária.

Diante desses eventos, as relações diplomáticas entre Brasil e Israel podem enfrentar uma fase de tensão, com o governo israelense exigindo um posicionamento claro do Brasil diante das declarações de seu presidente.