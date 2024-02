Flipar Brasil chega a 94 mortes por dengue em 2024





O Brasil registrou 94 mortes por dengue em 2024, segundo o Ministério da Saúde. Os dados, atualizados até sexta-feira (16), mostram que o país tem 555.583 casos prováveis da doença neste ano. Outras 381 mortes são investigadas.

O país tem enfrentado um aumento significativo nos casos de dengue desde o ano passado. Apenas nas quatro primeiras semanas de 2024, foram notificados 243.720 casos prováveis, um aumento de 273% em relação ao mesmo período de 2023, ultrapassando o total de suspeitas registradas em 2017.





Diante dessa situação, o Ministério da Saúde anunciou a ampliação dos recursos para o enfrentamento da emergência, destinando agora R$ 1,5 bilhão para apoiar estados, municípios e o Distrito Federal. Esses fundos serão utilizados para medidas de prevenção, controle e contenção de riscos em situações epidemiológicas.

Em Belo Horizonte, a situação levou a prefeitura a decretar estado de emergência por seis meses devido ao aumento nos casos. A capital mineira registrou 3.718 casos positivos de dengue e 259 de chikungunya. O decreto autoriza a entrada forçada em imóveis públicos ou privados vagos, desabitados ou abandonados, em caso de recusa para o acesso dos agentes ao local.

O número de casos de dengue na cidade já é 17 vezes maior do que no mesmo período de 2023, com uma média de quase quatro casos por dia, evidenciando a gravidade da situação.