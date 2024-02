Reprodução Times Square é a principal avenida de Nova York

Uma turista brasileira foi baleada durante uma tentativa de furto na Times Square, em Nova York , nos Estados Unidos. A mulher de 37 anos, identificada como Tatiele Ribeiro, acabou sendo atingida na perna dentro de uma loja de artigos esportivos, foi levada para um hospital e se recupera bem. O suspeito de ter efetuado o disparo é um jovem venezuelano de 15 anos.



De acordo com a imprensa norte-americana, três adolescentes foram abordados pelo segurança da loja por suspeita de furto. Neste momento, um deles saiu corredo, enquanto outro usou uma arma de calibre .45 para tentar atingir o funcionário do estabelecimento. O tiro, no entanto, acertou a perna da turista brasileira.



Depois do incidente, o jovem saiu da loja às pressas, entrou no metrô e conseguiu escapar do segurança. Na fuga, ele ainda teria tentado acertar um policial. "Ele se vira uma vez e atira em nosso policial. Nosso oficial saca sua arma, mas não consegue atirar, pois há muitas pessoas ao redor. Há muitas pessoas se esquivando. À medida que o homem avança, ele dispara seu segundo tiro contra nosso oficial. Novamente, nosso oficial não responde ao fogo", disse John Chell, da Polícia de Nova York, durante uma coletiva de imprensa.

Após oferecer 13,5 mil dólares (R$ 67 mil) para encontrar o jovem, a polícia identificou o suspeito nesta sexta-feira (9). Ainda conforme relatos da mídia local, o adolescente é um migrante da Venezuela que mora num abrigo temporário em Nova York.





À emissora NBC, Tatiele contou o momento de desespero. "Senti muita dor, mas não sabia de onde vinha", disse. "Foi um momento assustador. Comecei a me examinar, olhei para minha perna e vi sangue escorrendo, mas consegui manter a calma", continuou a brasileira, que estava em sua terceira viagem aos EUA.

A brasileira, por outro lado, minimizou a violência na movimentada cidade estadunidense. "Foi apenas um incidente infeliz. Poderia ter acontecido em qualquer lugar do mundo", prosseguiu.