Marcelo Camargo/Agência Brasil - 07.09.2022 Jair e Michelle Bolsonaro em desfile cívico-militar do 7 de Setembro

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro vai viajar, ainda nessa semana, para os Estados Unidos, para fazer uma turnê por igrejas evangélicas junto à ex-ministra e atual senadora Damares Alves (Republicanos-DF).

A viagem de Michelle e Damares já estava programada, e foi anunciada antes da Polícia Federal deflagrar a operação Tempus Veritatis, que tem como um de seus alvos o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Na manhã desta quinta-feira (8), a PF apreendeu o passaporte do ex-mandatário e o proibiu de manter contatos com outros investigados, que variam entre ex-ministros e ex-assessores de sua gestão.





Turnê por igrejas nos EUA



Conforme divulgado ao público, o roteiro de Damares e Michelle inclui eventos entre os dias 12 e 16 de fevereiro nas cidades de Orlando e Pompano Beach, no estado da Flórida; em Atlanta, capital do estado da Geórgia; e em Boston, capital de Massachusetts.



Michelle reage à operação da PF que investiga Bolsonaro

A Operação Tempus Veritatis, como foi batizada a ação da PF, balançou o núcleo bolsonarista. Tanto o ex-presidente quanto ex-ministros e ex-assessores são investigados por tentarem dar um golpe de Estado após as eleições de 2022. A corporação cumpre 33 mandados de busca e apreensão, 4 mandados de prisão preventiva e 48 medidas alternativas.

A ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, não se manifestou diretamente sobre a operação. Contudo, ela postou uma passagem bíblica. Nos stories do Instagram, ela compartilhou o versículo 17 do capítulo um do livro de Timóteo. "Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo o sempre. Amém", diz o trecho.