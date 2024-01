Unsplash/Alexandre Lallemand União Europeia diz que não há condições para acordo

O poder Executivo da União Europeia afirmou nesta terça-feira (30) que não existem condições para a conclusão do acordo de livre comércio com o Mercosul , que é negociado há mais de 20 anos.



"As condições não foram satisfeitas", disse um porta-voz da Comissão Europeia durante o briefing diário com a imprensa em Bruxelas.

O Executivo europeu, no entanto, destacou que as negociações com o Mercosul "continuam".

"A UE segue perseguindo o objetivo de alcançar um acordo que respeite os objetivos da UE em matéria de sustentabilidade e que respeite nossas sensibilidades no setor agrícola", salientou o porta-voz.