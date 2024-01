Reprodução Ativistas jogam sopa na Monalisa

Duas ativistas jogaram sopa na Mona Lisa, uma das obras de arte mais famosas do mundo, que fica sob um vidro blindado no Museu do Louvre, em Paris. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível ver o momento exato em que as manifestantes passam por baixo do cordão de segurança e gritam pedindo "alimentação saudável e agricultura sustentável". O episódio ocorreu neste domingo.

As duas ativistas, em seguida, mostram camisetas com os dizeres "Resposta Alimentar". Visitantes foram retirados da sala e equipes do museu iniciaram a operação de limpeza. As ativistas pediram a criação de um sistema de segurança social para alimentos sustentáveis.

Outros episódios envolvendo a obra de Leonardo da Vinci já aconteceram. Em maio de 2022, ela foi alvo de uma torta. Um homem foi detido e levado para atendimento psiquiátrico após jogar o bolo no quadro. Ele estava disfarçado com uma peruca e usava uma cadeira de rodas.

Em 2022, ativistas da organização britânica Just Stop Oil jogaram sopa de tomate nos Girassóis (1888) de Vincent Van Gogh na National Gallery de Londres e se colaram na parede. A pintura, que é protegida por uma camada de vidro, tem o valor estimado em 84,2 milhões de libras (R$ 506,2 milhões). A dupla foi presa, segundo a LBC News, sob "dano criminal". Segundo a galeria, houve alguns danos à moldura, mas a obra de arte saiu ilesa.

Vídeo:

Ecoterroristas jogando sopa na Monalisa no Louvre, gostaria de emitir a minha sincera opinião mas hoje não quero polêmicas por aqui. pic.twitter.com/dFnjdEBgEv — Helem (@helemazevedo) January 28, 2024