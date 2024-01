Robson Mnendes / AGECOM undefined

As tempestades que alagaram municípios na Bahia devem continuar neste domingo (28) de manhã, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O sul do país terá temperaturas mais baixas e chuvas devido a uma massa de ar frio.

O alerta de perigo do Inmet para tempestades permanece até as 10h de domingo. As chuvas fortes podem atingir a Bahia, Tocantins, Pará, Amazonas, Acre, Maranhão, Piauí e norte de Minas.

Salvador e o sul e oeste da Bahia enfrentaram fortes chuvas no sábado (27). Houve duas mortes em Elísio Medrado, onde uma criança estava dentro de um carro levado pela correnteza.

Doze cidades estão em situação de emergência, são elas: Brumado, Medeiros Neto, Cícero Dantas, São Miguel das Matas, Anagé, Wanderley, Ilhéus, Cravolândia Muquém de São Francisco, Cotegipe, Ubaíra e Mutuípe.

As tempestades foram causadas pela Zona de Convergência do Atlântico Sul. No Sudeste e no Nordeste, as temperaturas serão altas, enquanto no Sul o frio persiste.

Sudeste

No Rio, chuvas isoladas ainda são possíveis, mas espera-se temperaturas mais altas do que na semana passada, com máxima de 31ºC e mínima de 21ºC, conforme o Inmet.

Em São Paulo, as chuvas que atingiam o litoral devem diminuir, com uma leve alta na temperatura na capital. A máxima prevista é de 26ºC e a mínima de 17ºC.

No Nordeste e Norte, apesar da chance de chuvas fortes, todas as capitais devem ter temperaturas acima de 30ºC, de acordo com o Inmet.

Frio persiste no Sul

A região Sul continua com temperaturas baixas, sem o calor característico do verão. Em Porto Alegre, a última vez que passou dos 30ºC foi no dia 19, segundo o Inmet.

O sistema de baixa pressão na atmosfera aprisiona o ar frio na região Sul, formando uma massa de ar frio associada a um centro de alta pressão ao leste do Uruguai.

Esse padrão deve continuar, mantendo as temperaturas abaixo do normal. Pancadas de chuva isoladas são esperadas no domingo e na segunda-feira, com a possibilidade de retornar nos dias seguintes em várias cidades do Rio Grande do Sul.