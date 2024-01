Reuters / Tomer Appelbaum Protesto, em Tel Aviv, para pedir a libertação dos reféns israelenses em 26/10/2023

As negociações lideradas pelos Estado Unidos estão avançando em direção a um acordo para libertar mais de 100 reféns mantidos pelo grupo armado palestino Hamas e suspender a guerra na Faixa de Gaza por aproximadamente dois meses. Segundo o The New York Times, o acordo pode ser finalizado nas próximas semanas.

O acordo, que está sendo costurado por negociadores, combina propostas apresentadas por Israel e pelo Hamas e será discutido em uma reunião em Paris neste domingo. Autoridades dos EUA afirmam que, embora ainda haja divergências importantes a resolver, há otimismo de que um acordo final está próximo.

O presidente Biden, em conversa telefônica com líderes do Egito e do Catar na sexta-feira, buscava apoio para superar essas divergências. Se as negociações lideradas pelos EUA forem bem-sucedidas, é provável que Biden envie seu coordenador para o Oriente Médio, Brett McGurk, para ajudar a finalizar o acordo.

"Ambos os líderes afirmaram que um acordo de reféns é fundamental para estabelecer uma pausa humanitária prolongada nos combates e garantir a assistência humanitária adicional para salvar vidas civis em toda Gaza", disse a Casa Branca num comunicado na noite de sexta-feira, resumindo a conversa do presidente com o Xeque Mohammed bin. Abdulrahman al-Thani, primeiro-ministro do Catar. "Eles sublinharam a urgência da situação e saudaram a estreita cooperação entre as suas equipes para avançar nas discussões recentes."

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, reiterou seu compromisso em garantir a libertação dos reféns remanescentes. Desde outubro, quando o Hamas atacou Israel, os reféns estão em cativeiro. O acordo anterior, em novembro, resultou em uma trégua de sete dias e na libertação de reféns. Este novo acordo, de escopo mais amplo, busca estender essa trégua e fornecer mais assistência humanitária para Gaza.



"Até hoje, devolvemos 110 dos nossos reféns e estamos empenhados em devolvê-los todos para casa. Estamos lidando com isso 24 horas por dia, inclusive agora."