Reprodução/ Veja Imagem meramente ilustrativa

Na meia-noite desta quinta-feira (25), deve ocorrer a primeira execução por asfixia com nitrogênio no estado do Alabama, nos Estados Unidos.

O método, que nunca foi utilizado em nenhuma pena de morte em todo o mundo, é fortemente condenado pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pela Anistia Internacional.

O estado do Alabama usará o método inédito para aplicar a pena de morte contra o assassino Kenneth Smith, de 58 anos, condenado por assassinato por encomenda cometido em 1988. Smith sobreviveu a uma tentativa de aplicação de injeção letal, após os responsáveis pela aplicação não encontrarem uma veia para realizar o procedimento.

ONU

Na primeira quarta-feira do ano (3), a ONU solicitou às autoridades norte-americanas que não levassem adiante a execução por asfixia por nitrogênio, alegando que o método pode submeter o indivíduo a "tratamento cruel, desumano ou degradante ou até mesmo à tortura".