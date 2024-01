Arquivo EBC/Agência Brasil Enchentes atingiram o Rio de Janeiro no domingo passado (14)

Na manhã desta quinta-feira (25), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta sobre a possibilidade de grande volume de chuva no litoral do Rio. Classificado como "grande perigo", o aviso foi divulgado às 9h45 com validade até as 10h de sexta-feira. De acordo com o Inmet, há "grande risco" de alagamentos e transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas.

Segundo a previsão, espera-se grandes volumes de chuva, que podem variar de mais de 60 mm/h a acima de 100 mm/dia. De acordo com o instituto, as áreas de risco serão o Sul Fluminense, e a região Metropolitana do Rio. O alerta vale também para a região Metropolitana de São Paulo, o Vale do Paraíba paulista, o litoral Sul paulista e Baixadas.

Caso aconteça a chuva prevista pelo Inmet, as recomendações do Instituto incluem:

- desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia;

- observar alteração nas encostas;

- permanecer em local abrigado.

Em caso de inundação, a orientação é proteger seus pertences em sacos plásticos e buscar ajuda com a Defesa Civil local (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (193).

Nos últimos dez dias, 12 pessoas morreram e 2 estão desaparecidas em decorrência das fortes chuvas no Rio. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, o escoamento das águas foi demorado e bairros inteiros ficaram alagados por dias.

De acordo com dados do Sistema Alerta Rio, até o dia 24 deste mês, os pluviômetros registraram 287,7 milímetros (mm) de chuva, que equivale a 78,5% acima da média do que é esperado para os meses de janeiro, que é de 161,1mm.

A Zona Norte foi a região mais atingida pelas chuvas das últimas semanas. O bairro de Anchieta registrou 560 mm de chuva, um número 194% acima da média para o local, que é de 190,6 mm. Em Irajá, foi registrado 470,4 mm de chuva, contra 170,7mm do esperado. Em Madureira, teve 403,4 mm de chuva, número 136% acima da média, que é de 170,8 mm.