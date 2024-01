Marwan Sawwaf/ Alef Multimedia/ Oxfam - 14/10/2023 A severa destruição na área de Al Remal em Gaza causada pelos ataques aéreos israelenses

Chegou a 24,1 mil o número de mortos em ataques israelenses na Faixa de Gaza, de acordo com boletim divulgado nesta segunda-feira (15) pelo Ministério da Saúde do enclave palestino, comandado pelo grupo fundamentalista Hamas.

O balanço registra 132 fatalidades nas 24 horas anteriores e também contabiliza cerca de 60,8 mil feridos desde o início da guerra, que completou 100 dias no último domingo (14).

O conflito foi deflagrado após atentados terroristas do Hamas em Israel em 7 de outubro, que fizeram 1,2 mil vítimas. Além disso, mais de 100 pessoas continuam sequestradas pelo grupo islâmico.

A guerra também provocou uma tragédia humanitária na Faixa de Gaza, território que abriga mais de 2 milhões de moradores e que sofre com a escassez de água potável, comida e combustível e com a destruição de infraestruturas básicas.

"A atual situação da Terra Santa e dos povos que a habitam é gravíssima sob qualquer ponto de vista.

Precisamos rezar e agir sem cansar para que essa tragédia termine", afirmou o papa Francisco em uma audiência nesta segunda-feira (15).

Já o ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, disse que a reação de Israel é "legítima e necessária", mas precisa ser "proporcional". "Há vítimas demais entre os civis palestinos, demais", declarou o também vice-premiê a uma rádio.