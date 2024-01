Redes sociais 13.01.2023 Deslizamento de terra na Colômbia

Pelo menos 17 pessoas morreram e 30 ficaram feridas após deslizamentos de terra ocorridos entre a noite de ontem (12) e a manhã deste sábado (13) na estrada que liga as cidades de Quibdó e Medellín, na Colômbia.



A informação foi confirmada pela vice-presidente do país, Francia Márquez, em sua conta no X (antigo Twitter).

“Fomos notificados de uma emergência na rodovia Quibdó-Medellín, no quilômetro 17 do município de Carmen del Atrato, Chocó, em decorrência de um deslizamento de terra que deixou dezenas de pessoas e veículos presos na área”, escreveu

Se nos ha notificado de una emergencia en la vía Quibdó - Medellín, a la altura del kilómetro 17 del municipio del Carmen del Atrato, Chocó, a raíz de un deslizamiento de tierra que ha dejado atrapadas decenas de personas y vehículos en la zona. Los informes preliminares indican… — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) January 13, 2024

.Múltiplas equipes de resgate foram mobilizadas para as áreas afetadas e seguem no local. De acordo com o governador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, a região vem recebendo auxílio com materiais e equipamentos de resgate.

“Estamos fazendo o possível para resgatar aqueles que foram atingidos por este triste evento”, disse Rendón.