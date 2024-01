Redes sociais Polícia francesa está investigando o caso e busca por suspeito do crime

O principal suspeito do caso de uma brasileira de 43 anos encontrada morta no sábado (13) na cama de um hotel em Paris é ativamente procurado pela polícia francesa nesta segunda-feira (15).

Segundo a RFI, as informações foram reveladas pelo jornal francês "Le Parisien".

O corpo da vítima, que se chamava Maria Rita, foi encontrado por uma camareira e apresentava um corte profundo no pescoço. Outras duas brasileiras que estavam hospedadas no mesmo estabelecimento foram detidas no domingo (14) quando tentavam deixar a França.

O Ministério Público de Paris abriu uma investigação por homicídio doloso. De acordo com o jornal francês, a polícia francesa foi chamada pelo Hotel Europe, localizado na rue des Moines (17°), depois que uma camareira encontrou a hóspede brasileira morta no início da tarde de sábado.

O corpo de Maria Rita, cujo sobrenome não foi divulgado à imprensa, estava estendido de bruços na cama, com um ferimento letal no pescoço, como se tivessem tentado degolá-la, descreveu o jornal. A agência AFP informou que havia indícios de que ela tentou se defender.

Possível crime internacional

Citando uma fonte próxima das investigações, o "Le Parisien" diz que a Polícia Judiciária suspeita que o grupo de brasileiros não estava em Paris a turismo. Parece mais um caso relacionado com prostituição, diz a fonte, já que todos os envolvidos têm sobrenomes diferentes, não são da mesma família e se instalaram numa área da cidade onde existem hotéis que acolhem esse tipo de atividade.



Autoridades do Consulado Brasileiro em Paris disseram à RFI que acompanham o caso dentro dos limites permitidos pela investigação, que ainda está em fase preliminar. Até a publicação desta matéria, nenhum familiar dos envolvidos solicitou assistência consular.