Reprodução: Redes Sociais Onda de violência no Equador

O presidente do Equador, Daniel Noboa, afirmou nesta quarta-feira (10) que o país está em "estado de guerra" com grupos terroristas. A declaração foi feita durante uma entrevista a uma rádio local.

Desde que a escalada de violência começou na segunda-feira (8), com a fuga do criminoso Fito da prisão, chefe do grupo Los Choneros, as cidades do país tiveram aulas suspensas, pouco trânsito, ruas vazias e comércio fechado

Noboa disse que, para os criminosos, seria interessante que o governo classificasse as 22 facções que atuam no país como organizações criminosas, e não como terroristas.

"Vivemos em um estado de conflito, um estado de guerra [e nesse caso] se aplicam outras leis, aplica-se também o direito humanitário internacional, que é diferente do direito comum do Equador", afirmou.

Como terroristas, os criminosos passam a ser alvos militares, disse o presidente.