Reprodução: Redes Sociais Onda de violência no Equador

O governo da Argentina está disposto a enviar ajuda armada ao Equador para enfrentar a onda de violência desencadeada pelo crime organizado .

O anúncio foi feito nesta quarta-feira (10) pela ministra da Segurança, Patricia Bullrich, que disse que o tráfico de drogas é um "problema continental".

"Estamos dispostos a enviar forças de segurança, se necessário, para ajudar o Equador. O que acontece no Equador, na Colômbia, no Peru e na Bolívia afeta a Argentina.

Temos que nos proteger como país e como continente", disse Bullrich em entrevista televisiva. A expoente do governo ultraliberal de Javier Milei lembrou que, em 2015, o Equador tinha uma taxa de mortalidade inferior à da Argentina, mas as autoridades locais "perderam o controle do território".

"O Equador passou de um país pacífico com uma baixa taxa de homicídios a um país dominado pelo narcoterrorismo. Não devemos recuar contra as máfias, devemos lutar todos os dias para impor o peso da lei e a força do Estado para cuidar dos cidadãos", declarou Bullrich.