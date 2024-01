Divulgação Bombardeios de Israel destruíram parte de Gaza nos últimos dias

(ANSA) - Um porta-voz militar de Israel afirmou nesta quarta-feira (10) que Hamza al-Dahdouh e Mustafa Thuria, dois jornalistas mortos durante uma incursão israelense perto de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, em 7 de janeiro, eram "membros de organizações terroristas de Gaza".



A fonte afirmou, com base em informações de inteligência, que "antes do ataque os dois haviam acionado drones representando uma ameaça iminente para os soldados israelenses".





Segundo a mesma fonte, Thuria pertencia ao Hamas e Dahdouh à Jihad Islâmica.