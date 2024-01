Marwan Sawwaf/Alef MultiMedia/Oxfam - 10/10/2023 Destruição na Faixa de Gaza

O premiê de Israel, Benjamin Netanyahu, recebeu nesta terça-feira (9), na sede do Ministério da Defesa em Tel Aviv, o secretário de Estado americano, Antony Blinken. Durante sua quarta missão em Tel Aviv desde 7 de outubro, Blinken obteve a garantia de uma autorização para uma delegação da ONU visitar o norte de Gaza e avaliar a situação humanitária, preparando-se para o retorno dos deslocados às suas casas.



Segundo o porta-voz do Departamento de Estado, Blinken pediu a Netanyahu que evite "novos danos a civis" em Gaza.

"O secretário reafirmou o apoio dos Estados Unidos ao direito de Israel de impedir que os ataques terroristas de 7 de outubro se repitam, e destacou a importância de evitar novos danos civis, além de proteger as infraestruturas civis em Gaza", disse o porta-voz Matthew Miller após a reunião.

Blinken afirmou que "a guerra em Gaza poderia terminar amanhã se o Hamas tomasse as decisões certas", mas destacou que a criação de um Estado palestino é essencial para "uma paz duradoura".



Israel negou planos de transferir a população de Gaza para a África, afirmando que não está examinando a viabilidade desse cenário.



O ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben Gvir, advertiu Blinken que "não é hora de falar suavemente com o Hamas", mas sim "de usar um grande bastão".

O ministro da Defesa, Yoav Gallant, enfatizou que as operações em Khan Yunis, no sul de Gaza, se intensificarão até que os líderes do Hamas sejam alcançados e os reféns recuperados.