Ansa David Cameron, chanceler do Reino Unido

O ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, David Cameron, afirmou nesta terça-feira (9) que “Israel pode ter empreendido ações que violam o direito internacional em Gaza”.

A declaração foi dada em resposta às perguntas da comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Comuns.

Cameron se disse “preocupado” pela conduta no conflito contra o Hamas e especificou que não recebeu indicações explícitas sobre eventuais violações.

Respondendo aos deputados, Cameron afirmou ainda que há duas pessoas com passaporte britânico entre os reféns israelenses nas mãos do Hamas em Gaza.

“Há ainda pessoas muito ligadas ao Reino Unido como reféns, estamos fazendo todo o possível para ajudar”, disse, sem indicar quantos foram libertados.

Por outro lado, o ex-premiê britânico criticou a acusação da África do Sul, segundo a qual Israel estaria perpetrando um genocídio contra os palestinos no conflito, diante do Tribunal de Haia.

“Não creio que seja útil e nem justo. Cabe aos tribunais definir o termo genocídio, não aos Estados. A nossa opinião é de que Israel tem o direito de se defender”, disse.

Ele também reforçou a linha de Londres sobre o pedido de um “cessar-fogo sustentável”, passando pelo fim dos ataques com foguetes do Hamas contra Israel.