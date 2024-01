Reoridução/Redes sociais Delone estava usando luvas de proteção, algemas e uma máscara que lembra uma espécie de “focinheira”





Delone Redden, que atacou uma juíza nos Estados Unidos (mais precisamente em Las Vegas) no dia 3 de janeiro , compareceu ao tribunal na segunda-feira (8), Delone estava usando luvas de proteção, algemas e uma máscara que lembra uma espécie de “focinheira”.

Segundo informações do jornal The New York Times, ele ficará preso por um período de 19 a 48 meses, acusado de agressão agravada com lesões corporais. No início deste mês, Delone se declarou culpado das acusações e teve o pedido de fiança negado devido ao seu histórico criminal.





O advogado dele alegou que o acusado teria bom comportamento se recebesse a liberdade condicional, argumentando que valeria a pena “arriscar” a concessão da fiança.

No momento em que a juíza Mary Kay Holthus, de 62 anos, respondeu que “com esse histórico, não dá” para conceder a liberdade condicional, Delone ficou furioso, pulou sobre a magistrada e a derrubou no chão.

Nas imagens que registraram o momento da agressão, é visível que ele estava descontrolado, e por ser um homem alto e forte, demora a ser contido pelos agentes de segurança da corte.

USA 🇺🇸 Um homem ataca a juíza do condado de Clark, Mary Kay Holthus, dentro do tribunal de Nevada depois que ela lhe negou liberdade condicional.



Uma juíza de Las Vegas foi atacada durante uma audiência, enquanto proferia a sentença de Delone Redden que foi condenado por… pic.twitter.com/D91HtueLPo — Maria P (@damadanoite14) January 4, 2024





Durante a sessão, a juíza disse querer “deixar claro” que o ataque da semana passada não provocaria nenhuma alteração na sentença que ela determinou, pois qualquer acusação relacionada ao incidente seria de responsabilidade de outro magistrado.