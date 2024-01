Reprodução: commons Muhammad Yunus

Muhammad Yunus, conhecido como o "banqueiro dos pobres" e vencedor do Nobel da Paz em 2006, foi condenado nesta segunda-feira (1º) pelo tribunal de Bangladesh a seis meses de prisão por violar a legislação trabalhista. Três funcionários da Grameen Telecom, empresa instituída por ele, também foram condenados.

O banqueiro, de 83 anos, venceu o Nobel por tirar milhões de pessoas da pobreza com a ajuda de um banco de microcréditos, fundado por Yunus.

Ele foi acusado de “sugar o sangue dos pobres” pela primeira-ministra Sheikh Hasina.

Os quatro podem recorrer da decisão em até um mês. Enquanto isso, eles estão em liberdade sob fiança. Segundo a agência Reuters, Khaja Tanvir, um dos advogados de Yunus, afirmou que a acusação tem motivação política e tem como objetivo assediar o banqueiro.

Ainda, os apoiadores Muhammad Yunus dizem que há perseguição, pois o banqueiro considerou criar um partido político para disputar com a Liga Awami, legenda de Hasina.





Muhammad Yunus

Muçulmano não praticante, nascido em 1940, Muhammaf Yunus tem uma extensa vida acadêmica. Ele se formou em Ciências Econômicas em Nova Délhi e depois foi estudar nos Estados Unidos, com bolsas das instituições Fullbright e Eisenhower.

Em 1972, ele retornou para Bangladesh para dirigir o departamento de Economia da Universidade de Chittagong.

Em 2006, ele ganhou o Nobel da Paz pela criação do Grameen Bank, instituição especializada na concessão de microcrédito destinada às pessoas pobres.

Na época, o Comitê do Nobel afirmou que os "microcréditos se tornaram uma importante força de libertação em sociedades nas quais as mulheres precisam lutar contra um entorno social e econômico repressivo".

Em 2020, ele foi premiado com o Louro Olímpico na abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O Comitê Olímpico Internacional (COI) concede o prêmio personalidades que impulsionem o desenvolvimento social através do esporte. Yanus, no caso, criou a organização "Yunus Sports Hub", que promove o empreendedorismo social ligado ao esporte.