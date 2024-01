Presidencia Ucrânia - 02.08.2023 Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky , divulgou uma mensagem de Ano Novo em que promete "destruir" o exército russo em 2024. Militares russos invadem o território ucraniano desde fevereiro de 2022 .

"No ano que vem, o inimigo vai sofrer os estragos por parte da nossa produção doméstica", disse Zelensky referindo-se aos drones que serão incorporados ao armamento ucraniano em 2024.

Segundo o líder da Ucrânia, o país contará com ao menos "um milhão" de drones em 2024, além de aviões de combate F-16, proporcionados por aliados.

A fala de Zelensky ocorre três dias após o exército russo realizar um ataque massivo na Ucrânia, no qual 39 pessoas morreram. O exército ucraniano respondeu com um bombardeio, no sábado (30), deixando 24 mortos.

Durante o discurso, Zelensky pediu ainda que o Ocidente continua apoiando a Ucrânia e afirmou que os ucranianos são mais fortes do que os conflitos.

"Os ucranianos são mais fortes do que qualquer intriga, do que qualquer tentativa de reduzir a solidariedade mundial e de socavar a coalizão dos nossos aliados", afirmou.

Até o momento, a guerra entre Rússia e Ucrânia já deixou mais de 200 mil mortos e 400 mil feridos, segundo uma estimativa realizada pelos oficiais das Forças Armadas dos Estados Unidos. Entre elas, cerca de 500 crianças morreram e mais de 1.100 ficaram feridas.