Reprodução/Twitter Palco do Cafe de la Musique pega fogo

O palco da boate Cafe de La Musique, em Maceió, pegou fogo durante um show na noite deste sábado (30). O evento foi interrompido e o Corpo de Bombeiros foi ao local. Não há registros de feridos.



O incidente aconteceu durante um show do DJ Kvsh, que utilizou fogos de artifício. O fogo atingiu o teto do palco, feito de palha, fazendo com que as chamas se espalhassem.

Quatro viaturas com 17 bombeiros foram ao local para conter o fogo, mas as chamas já tinham sido controladas pelas equipes locais. "Nossa equipe agiu prontamente para evitar danos significativos, havendo apenas danos materiais", informou o Cafe de La Musique, em nota divulgada nas redes sociais.

"Lamentavelmente, devido ao ocorrido, tornou-se inviável a continuidade do evento. A prioridade foi a segurança de todos nossos clientes, equipe e colaboradores. Agradecemos a compreensão e apoio neste momento delicado", diz a nota.



Veja o momento do incidente:

minha gente, e o palco do cafe de la musique Maceió q tá pegando fogo??? a inteligência de qm projetou um show pirotécnico num palco todo decorado com palha pic.twitter.com/xVi0eQKcbl — wanda salgadinho (@adorochegachoro) December 31, 2023