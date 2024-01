Reprodução/Twitter Bombardeio no bairro de Shijaiyah, em Gaza

Subiu para 21.978 o número de vítimas em Gaza desde o início da resposta de Israel aos ataques do Hamas em 7 de outubro passado .

O novo balanço inclui 156 pessoas mortas nas últimas 24 horas, com 57.697 feridos.

O porta-voz militar israelense Daniel Hagari afirmou nesta segunda-feira (1º) que o Exército prevê combates ao longo de todo o ano de 2024.

Ele afirmou que os objetivos da guerra envolvem combates prolongados, e disse que as forças estão sendo organizadas adequadamente para gerenciar a distribuição no terreno, incluindo unidades de reservistas.

Já o Hamas reiterou que não concordará em liberar os reféns israelenses em Gaza antes que os combates cessem.

A declaração foi dada por uma fonte da organização ao jornal saudita Al-Arabiya, que ainda informou que uma delegação do Hamas está atualmente no Cairo para discussões de cessar-fogo com autoridades egípcias.

Um comandante militar do Hamas foi morto nesta segunda em Deir el-Balah, no setor sul da Faixa de Gaza, por um caça israelense, depois que seu esconderijo foi localizado.

O porta-voz militar identificou o comandante como Adel Masmah, líder local da unidade de elite “Nukbe” do Hamas.

Já durante a virada de ano, o Hamas promoveu ataques com foguetes a Israel, disparando 27 artefatos contra Tel Aviv. Sirenes de alerta soara, à meia-noite em Ashdod e Rishon le-Zion, ao sul da capital israelense.

A maioria dos foguetes foi interceptada pelo “Domo de Ferro” de Israel, e o restante caiu em áreas abertas, sem causar danos ou vítimas.