Audiovisual/PR Brics receberão novos membros em 2024

Às vésperas da entrada do Irã no Brics, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o vice-ministro das Relações Exteriores, Ali Bagheri, afirmou que o país e o bloco "trabalharão para pôr fim à dominação do dólar americano nas transações comerciais, econômicas e financeiras".



"Colaboramos com os Brics para expandir seus Estados membros, que atualmente incluem Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Já elaboramos planos para atividades econômicas com os parceiros", acrescentou Bagheri, citado pela TV estatal.

Os Brics convidaram o Irã, Egito, Etiópia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Argentina para se juntarem ao grupo, mas Buenos Aires anunciou que não aderirá.



"Como sabem, a marca da política externa do governo que presidi durante alguns dias difere em muitos casos da do governo anterior", disse o presidente Argentino Javier Milei, em carta enviada aos presidentes dos países-membros dos Brics.