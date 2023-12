Reprodução: commons Aeroporto de Congonhas

O Aeroporto de Congonhas, na zona Sul de São Paulo, tem problemas no ar-condicionado nesta quarta-feira (27), fazendo com que passageiros e funcionários passem mal de calor e enfrentem filas gigantes em ambiente abafado.

Segundo a empresa espanhola Aena, concessionária responsável Aeroporto de Congonhas, o problema ocorre na área de check-in desde ontem (26). A empresa afirmou ainda que equipes técnicas trabalham para reestabelecer o ar no local, mas que o ambiente deve estar regularizado somente na quinta-feira (28).

Desde outubro, quando a Aena assumiu o Aeroporto de Congonhas, os passageiros enfrentam problemas como dificuldade para informações de voo.

Quando assumiu Congonhas, a empresa privatizada prometeu: atender 22 milhões; expandir as vias de acesso ao aeroporto; reformar banheiros e fachada; ampliar as pontes e salas de embarque; construir um novo terminal de passageiros no segundo semestre de 2024 e conectar o novo terminal à Linha 17-Ouro do Monotrilho, ainda em construção, que deve ser entregue em 2026.