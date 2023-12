Cedidas Operação foi deflagrada na madrugada desta quinta-feira (28)

Na madrugada desta quinta-feira (28), uma operação coordenada pelo Ministério da Justiça foi deflagrada com o objetivo de prender integrantes de um grupo por extorsão na internet. Cinco mandados de prisão e outros cinco de busca e apreensão são cumpridos na Bahia e em São Paulo.

Uma organização criminosa foi identificada durante investigação do Laboratório de Operações Cibernéticas do MJ com a Polícia Civil do Distrito Federal. O grupo atuava extorquindo pessoas por meio de dados vazados na internet.

A operação foi batizada de Cyber Shield, fazendo referência à segurança cibernética. O nome sugere a ideia de uma "barreira" na internet, indicando um esforço para proteger sistemas e dados contra ameaças cibernéticas.

A apuração mostra que os integrantes tinham acesso ao sistema da Polícia Civil do DF e utilizavam as informações para ameaçar vítimas e seus familiares. Durante as conversas, os criminosos pediam transferências via Pix de forma recorrente como chantagem.



Os indivíduos, segundo as investigações, atuavam dos municípios de Feira de Santana (BA), Salvador (BA), Pirituba (SP) e São Paulo (SP) e têm relação com facções criminosas nesses estados.

A quadrilha é investigada por organização criminosa, extorsão com aumento de pena em decorrência da participação de duas ou mais pessoas e invasão de dispositivo informático com aumento de pena em decorrência de obtenção de informações sigilosas.