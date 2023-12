Reprodução/X Estudantes se escondem de tiroteio em Praga





Um homem de 64 anos na Eslováquia foi preso neste domingo (24) após ligar para os serviços de emergência, prometendo repetir "o que aconteceu em Praga". O suspeito, agora em custódia em Zilina, enfrenta acusações de 'provocar alarme generalizado' e pode ser condenado a até dois anos de prisão.

O episódio segue o ataque na Universidade Charles, em Praga, onde um estudante de história de 24 anos abriu fogo, resultando em 15 mortes na última quinta-feira (21). A polícia tcheca respondeu rapidamente, prendendo várias pessoas vinculadas ao crime.

No mesmo dia do ataque, outra ameaça surgiu em Zilina, quando um homem ligou ameaçando perpetrar um massacre semelhante, levando à sua prisão. Outro indivíduo foi detido por ameaçar a família do atirador de Praga, detendo legalmente uma arma no momento da prisão.

Além disso, uma falsa ameaça com granada em Praga mobilizou uma unidade policial, revelando-se uma imitação.

O aeroporto de Praga também não escapou das ameaças, com o Terminal 2 sendo evacuado devido a uma ameaça de bombas que posteriormente se revelaram falsas.





As autoridades estão agora intensificando suas respostas a ameaças subsequentes, prendendo suspeitos e investigando incidentes como imitações de granada e ameaças de bomba no aeroporto.

Esses eventos são tratados pelas autoridades como uma urgência de cooperação entre nações europeias para lidar com ameaças transfronteiriças. As investigações continuam para determinar qualquer conexão entre esses eventos.