Reprodução/Twitter Ataque deixou ao menos 10 mortos na Universidade de Charles

Um ataque a tiros deixou ao menos dez mortos e dezenas de feridos na Universidade de Charles, em Praga, na República Tcheca. Segundo a polícia, o suspeito foi morto após o tiroteio.

As equipes de resgate informaram que 11 pessoas estão gravemente feridas e outras oito com gravidade moderada. Cinco pessoas foram atendida e devem receber alta nas próximas horas.

“Há 11 mortos no local, incluindo o agressor, e cerca de 30 outras pessoas com ferimentos que variam dos mais leves aos moderados e graves. Os feridos mais graves são levados para os hospitais de Praga, a carga é concentrada uniformemente para que nem todos sejam transportados para as instalações mais pequenas”, disse Jana Postová, porta-voz das equipes de resgate à imprensa tcheca.

Stále probíhá evakuace budovy, jelikož se někteří studenti před střelcem uzamkli v místnostech. pic.twitter.com/Puw5it55h7 — Policie ČR (@PolicieCZ) December 21, 2023

V budově pár místností svítí.



-iRozhlas pic.twitter.com/JVb2tBTAZa — elias (@elirozic) December 21, 2023

Studenti se schovávají i na střeše. pic.twitter.com/loFi0lP6zx — elias (@elirozic) December 21, 2023

Após os ataques, a polícia isolou o prédio e os estudantes foram dispensados pela universidade. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram alunos fazendo barricadas em portas para evitar o atirador. Em outro registro, é possível ver alunos em cima de um mezanino.

Segundo a polícia, professores e estudantes receberam um e-mail avisando sobre o tiroteio. De acordo com a imprensa local, o ataque aconteceu no quarto andar da universidade.

Os investigadores apuram a participação de um outro suspeito nos ataques. O jovem teria participado de outra morte na região da universidade, mas não foi preso até a última atualização desta reportagem.

*Reportagem em atualização