Yahoo - 26.01.2023 Presidente de Israel, Isaac Herzog

Nesta terça-feira (19), o presidente de Israel, Isaac Herzog , sinalizou interesse em uma segunda trégua com o Hamas na região da Faixa de Gaza. Segundo Herzog, o país está pronto para a trégua, que está sendo mediada por estrangeiros. O objetivo seria a recuperação dos reféns detidos pelo Hamas , além de permitir que a ajuda humanitária consiga chegar na região.



"Israel está pronto para outra pausa humanitária e ajuda humanitária adicional, a fim de permitir a libertação de reféns”, afirmou o presidente. O papel governamental do presidente em Israel, diferentemente do Brasil, é algo mais protocolar, sendo as principais decisões tomadas pelo primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu.

A fala foi dada em uma reunião com os embaixadores do país. Segundo Herzog, "a responsabilidade recai inteiramente sobre [o líder do Hamas, Yahya] Sinwar e [outras] lideranças do Hamas”.

Em contrapartida, o Hamas rejeitou as negociações acerca da troca de prisioneiros por reféns. No momento, eles estão abertos apenas para iniciativas que visem o fim do conflito. A declaração de um dos líderes do grupo extremista, Basem Naem, também foi realizada nesta terça-feira.

“Afirmamos nossa posição e rejeitamos categoricamente a realização de qualquer forma de negociação sobre a troca de prisioneiros enquanto a guerra genocida israelense continuar”, disse o líder.

“Estamos, no entanto, abertos a qualquer iniciativa que contribua para acabar com a agressão ao nosso povo e garantir ajuda humanitária ao povo palestino”, completou Naem.