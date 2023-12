Forças de Defesa de Israel - 1.11.23 Israel divulga novas imagens das Forças de Defesa na Faixa de Gaza

Israel bombardeou a cidade de Rafah nesta terça-feira (19), local onde milhares cidadãos do norte de Gaza e do sul Khan Younis se refugiam. Segundo as autoridades palestinas, 20 pessoas morreram e três edifícios residenciais foram atingidos.

As Forças de Defesa de Israel (FDI) confirmaram o ataque em Rafah pelo Telegram, mas não deram detalhes sobre mortos e feridos. A operação em Rafah procurava “eliminar” Subhi Ferwana, “um proeminente financiador do Hamas envolvido na transferência de dezenas de milhões de dólares para o braço militar da organização terrorista”, disseram os militares israelenses.

Além de refugiar civis, a cidade que faz fronteira com Gaza também é a entrada para ajuda humanitária.

A FDI afirmou que o alvo foi eliminado por um caça jato. Os israelenses disseram ainda que Ferwana transferia dinheiro para o Hamas.

"A ala militar do Hamas depende destes fundos que lhe são transferidos através de financiadores e as suas capacidades são consequentemente diminuídas sem eles”, disseram os militares.

“Os fundos foram utilizados, entre outras coisas, para a intensificação das forças militares, o pagamento dos salários dos terroristas durante a guerra e para financiar as atividades de guerra do Hamas”, acrescentaram.

Ainda nesta terça-feira, o campo de refugiados em Jabalia, no norte de Gaza, voltou a ser atacado. Segundo informações do Ministério da Saúde da Palestina, até o momento dez pessoas morreram e 40 foram feridas.