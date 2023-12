Reprodução Avião espacial secreto da China





Nesta terça-feira (19), a China realizou o lançamento da sua terceira missão com o avião espacial reutilizável Shenlong, também conhecido como "Dragão Divino". Contudo, astrônomos que rastrearam o veículo observaram o lançamento de seis objetos misteriosos na órbita da Terra.

Os objetos foram designados como A, B, C, D, E e F, sendo que o objeto A chamou a atenção por emitir sinais semelhantes aos lançados por objetos em missões anteriores do avião espacial chinês.

O rastreador de satélites Scott Tilley especula que as emissões do objeto A podem estar relacionadas a um objeto próximo, mas ressalta que essa é uma interpretação especulativa. A observação ao longo das trajetórias esperadas e a ausência de outros objetos conhecidos sustentam a conclusão de que as emissões provêm desses objetos.

Enquanto a China avança em suas missões espaciais, os Estados Unidos também estão envolvidos em operações secretas no espaço.

A Força Espacial dos EUA opera o avião espacial X-37B, um veículo semelhante ao chinês Shenlong. O lançamento da sétima missão ultrassecreta do X-37B foi adiado devido a problemas na plataforma de lançamento.





Os objetivos da missão X-37B incluem testes e experimentos em novos regimes orbitais, tecnologias de reconhecimento espacial e estudo dos efeitos da radiação em materiais da NASA.

O X-37B detém o recorde de maior número de dias consecutivos em órbita, com 780 dias em sua missão anterior em outubro de 2019. Ao todo, soma 3.774 dias em órbita, o que equivale a mais de dez anos.