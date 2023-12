Amos Ben Gershom - 22.08.2023 Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e ministro da Defesa, Yoav Galant

O premiê de Israel, Benjamin Netanyahu, fez um aviso direto ao grupo libanês Hezbollah. Durante uma visita ao norte de Israel nesta quinta-feira (07), o primeiro-ministro disse: "Se o Hezbollah decidir abrir uma guerra total, então com suas próprias mãos ele vai transformar Beirute e sul do Líbano, que não estão longe daqui, em Gaza e Khan Yunis”.

O discurso foi dado aos soldados israelenses presentes. Além de Netanyahu, o ministro da Defesa, Yoav Gallant, também estava presente.

O aviso direto ao grupo libanês surge após a morte de um israelense causada por um míssil antitanque disparado pelo Líbano, nesta quinta-feira. O serviço nacional de emergência médica e desastres do país, MDA, foi quem informou sobre o ataque.

Segundo os militares israelenses, o míssil antitanque teria vindo do território libanês, sendo direcionado à área de Mattat, no norte de Israel.

Israel e o grupo Hezbollah estão travando conflitos, com trocas diárias de fogo por toda a fronteira, desde o início do conflito entre Israel e o grupo extremista Hamas, no dia 7 de outubro. A situação é vista como delicada, podendo elevar os combates e se transformando em uma guerra regional.

O Hezbollah é um grupo armado e apoiado pelo Irã, e que domina toda a região sul do Líbano.