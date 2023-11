Mohammed Abed/AFP Hamas loberta grupo de reféns

Nesta terça-feira (28), o Hamas libertou um quinto grupo de reféns preso na Faixa de Gaza. A informação foi dada pela Cruz Vermelha. Segundo o Clube dos Prisioneiros Palestinos, o governo de Israel deve libertar 30 palestinos presos ainda hoje.



Os militares israelense informaram que este grupo deve somar cerca de 12 reféns libertos, sendo 10 israelense e 2 estrangeiros. Entretanto, a informação ainda não é certeira, sendo baseada nas informações passadas pela Cruz Vermelha.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed Al Ansari, informou no perfil do Twitter que o grupo que está sendo liberto pelo Hamas é formado por nove mulheres e um menor de idade. Desse grupo, uma pessoa é austríaca, uma é filipina e outros dois são argentinos. Sobre os prisioneiros palestinos, Al Ansari diz que serão libertos "15 menores e 15 mulheres."

O braço armado do movimento Jihad Islâmica Palestina, as Brigadas Al Quds, informaram nesta terça-feira que entregaram os civis que estavam detidos, sendo parte de um acordo de troca com Israel. Entretanto, eles não informam quantos civis foram libertos.

O acordo de trégua entre Israel e o Hamas começou na última sexta-feira (24) e duraria até a madrugada desta terça-feira, mas acabou sendo estendida posteriormente no domingo por mais dois dias. Esta é a quinta turma de reféns feita desde sexta, sendo a primeira feita desde a prorrogação.

A guerra entre Israel e o Hamas se estende há quase dois meses, quando houve o primeiro ataque terrorista ocorrido no dia 7 de outubro contra o território israelense, deixando mais de 1400 mortos.