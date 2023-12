Twitter/@patrykmichalski - 12.12.2023 Grzegorz Braun foi o responsável por apagar as velas no parlamento em Varsóvia, na Polônia

O deputado da Polônia de extrema-direita, Grzegorz Braun, utilizou de um extintor de incêndio para apagar as velas numa menorá, que foi acesa para o Hanucá — ritual religioso judaico de fim de ano. A ação do parlamentar, que aconteceu nesta terça-feira (12), acabou interrompendo os procedimentos que ocorriam no Parlamento em Varsóvia (Sejm), na Polônia. Na ocasião, os integrantes da Câmara Baixa faziam o voto de confiança para o novo primeiro-ministro eleito na última segunda-feira (11), Donald Tusk.



Momentos antes de Braun apagar a menorá do Parlamento, Tusk fazia um discurso prometendo uma reforma nas políticas da Polônia após o último governo, que esteve no poder durante oito anos. O partido nacionalista de direita Lei e Justiça eram que estava a frente do país antes de Tusk.

Após o incidente, o novo premiê disse que a ação de Braun foi "uma vergonha", e que era algo "inaceitável". "Isso não pode acontecer novamente. Isso é uma vergonha”.

O ocorrido foi comentado pelo embaixador de Israel na Polônia, Yacov Livne, em uma publicação no Twitter/X: "VERGONHA. Um membro do parlamento polaco acabou de fazer isto. Poucos minutos depois de celebrarmos Chanucá lá.”

O momento foi gravado e publicado nas redes, onde mostra Braun saindo inteiro branco em decorrência do produto químico utilizado no extintor. Além disso, o momento foi televisionado na Polônia.

❗️❗️❗️Niebywały skandal. Poseł Grzegorz Braun zgasił gaśnicą menorę hanukową. @wirtualnapolska pic.twitter.com/JOxbsKCIAu — Patryk Michalski (@patrykmichalski) December 12, 2023

O Sejm pausou a sessão para resolver o incidente. Quando Braun foi questionado se se arrependia do ocorrido, ele faz ataques ao símbolo judaico: "Aqueles que participam em atos de adoração satânica deveriam ter vergonha”.

A ação do parlamentar foi assentida por outros parlamentares de extrema-direita, que apertavam a mão de Braun enquanto ele deixava o prédio.

O incidente foi denunciado pela presidente do parlamento polonês, Szymon Hołownia, que afirmou que "não haverá tolerância ao racismo, à xenofobia, ao antisemitismo, enquanto [ela] for o presidente do parlamento”

Líderes religiosos poloneses repudiaram a ação do parlamentar nas redes sociais, dizendo estarem envergonhados pela atitude de Braun.

O deputado de extrema-direita reiterou a sua posição após o ocorrido em uma publicação no Twitter, onde novamente reclama da presença de símbolos judaicos no Sejm, e utilizando de termos antissemitas. Ele ainda afirma que a Polônia está sendo "governada" por líderes que servem outras nações.