Reprodução Janja foi hackeada

A primeira-dama Janja da Silva se pronunciou nesta terça-feira (12) após sua conta na rede social X, antigo Twitter, sofrer uma invasão hacker. Ela declarou que os ataques diárioschegaram a "outro patamar", e que "a realidade é que a internet é um espaço potente para o bem e para o mal".

"Eu já estou acostumada com ataques na internet, por mais triste que seja se acostumar com algo tão absurdo. Mas a realidade é que a internet é um espaço potente para o bem e para o mal. E é comprovado que nós, mulheres, somos as que mais sofrem com os ataques de ódio aqui nas redes. O que eu sofri ontem é o que muitas mulheres sofrem diariamente", disse a primeira-dama em publicação no Instagram (leia a íntegra na postagem abaixo).

Na noite desta segunda-feira, o perfil de Janja no X, com aproximadamente 1,2 milhão de seguidores, foi invadido por xingamentos. O ataque hacker foi revelado às 21h37. A Polícia Federal está ativamente envolvida, iniciando uma investigação preliminar e anunciando a abertura de um inquérito para esta terça-feira. Além disso, a plataforma em questão foi contatada. Cerca de uma hora após o incidente, as mensagens contendo ataques e ofensas foram removidas.



Nesta terça-feira, a Advocacia-Geral da União (AGU) solicitou ao X que congele a conta invadida até a conclusão das investigações e preserve "todos os registros e elementos digitais" associados à conta, visando fornecer suporte para possíveis futuras ações judiciais.



Veja a íntegra da publicação de Janja, repostada por Lula: