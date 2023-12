Reprodução / X Jair M. Bolsonaro - 10.12.2023 Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) viajou à Argentina para participar da cerimônia de posse de Javier Milei, que aconteceu nesse domingo (10)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi barrado ao tentar se infiltrar em uma foto oficial do novo presidente da Argentina, Javier Milei, com chefes de Estado durante a cerimônia de posse do ultra libertário que aconteceu nesse domingo (10).

As informações da coluna Painel, do jornal Folha de S. Paulo . Conforme a publicação, o ex-mandatário teria sido impedido de participar da foto por líderes sul-americanos.

Ainda segundo o jornal, os líderes Luis Lacalle Pou (Uruguai), Santiago Peña (Paraguai), Gabriel Boric (Chile) e Daniel Noboa (Equador) consideraram que a presença de um ex-presidente na foto seria imprópria, ainda mais se tratando de um adversário do atual chefe do Executivo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O petista, no entanto, não compareceu ao evento. Na ocasião, o Brasil foi representado pelo chanceler, Mauro Vieira, que cumprimentou Milei na Casa Rosada, sede do governo argentino.

De acordo com a Folha , porém, questionado, o ex-secretário de Comunicação de Bolsonaro, Fábio Wajngarten, que também está com ele em Buenos Aires, negou qualquer saia justa com os líderes presentes na cerimônia.

Bolsonaro chegou ao Congresso argentino para a posse na manhã desse domingo e, ao caminhar pelo prédio, foi ovacionado por apoiadores de Milei. O ex-presidente sorriu e cumprimentou a multidão, que segurava bandeiras da Argentina e cartazes de apoio a Milei.