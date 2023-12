Reprodução: Ricardo Stuckert Lula e o vice-presidente, Geraldo Alckmin

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viajou para 24 países neste primeiro ano do terceiro mandato . A 15ª e última viagem de 2023 aconteceu no final de novembro, quando ele embarcou para um giro na Arábia Saudita, Qatar, Emirados Árabes e Alemanha . O mandatário pousou no Brasil na madrugada de quarta-feira (6).

De acordo com Lula, a previsão é viajar mais pelo Brasil em 2024, não descartando viagens internacionais, mas com foco em território nacional.

O presidente passou 70 dias fora do Brasil e só não viajou nos meses de março e outubro. Veja a lista:

1ª viagem : Argentina e Uruguai (22 a 25 de janeiro).

2ª viagem : Estados Unidos (9 a 11 de fevereiro).

3ª viagem : China e Emirados Árabes (10 a 16 de abril).

4ª viagem : Portugal e Espanha (21 a 26 de abril).

5ª viagem : Reino Unido (5 a 7 de maio).

6ª viagem : Japão (17 a 23 de maio).

7ª viagem : Itália, França e Vaticano (20 a 24 de junho).

8ª viagem : Argentina (3 a 4 de julho).

9ª viagem : Colômbia (8 de julho).

10ª viagem : Bélgica e Cabo Verde (16 a 19 de julho).

11ª viagem : Paraguai (14 a 15 de agosto).

12ª viagem : África do Sul, Angola, São Tomé e Príncipe (21 a 27 de agosto).

13ª viagem : Índia (7 a 11 de setembro).

14ª viagem : Cuba e Estados Unidos (15 a 21 de setembro).

15ª viagem : Arábia Saudita, Qatar, Emirados Árabes e Alemanha (27 de novembro a 5 de dezembro).

Lula esteve mais de uma vez nos Estados Unidos, na Argentina e nos Emirados Árabes Unidos.

Para o presidente, as viagens internacionais servem para restaurar o prestígio do Brasil no exterior. Ao chegar da Alemanha na última semana, ele afirmou que o país ‘voltou a ser respeitado’.

“Eu volto dessa viagem, depois de passar pela Arábia Saudita, pelo Qatar, pela COP28 nos Emirados, e agora na Alemanha, muito convencido que o Brasil voltou a ser um país respeitado no mundo. As pessoas querem saber o que acontece aqui, querem investir aqui. Querem saber da transição energética e da presidência do Brasil no G20”, afirmou o petista durante a live “Conversa com o Presidente”.