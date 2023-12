International Center for Investigative Reporting - 05.12.2023 Presidente da Nigéria, Bola Tinubu

Nesta terça-feira (05), o presidente da Nigéria, Bola Tinubu, pediu que seja aberta uma investigação acerca do ataque de drones militares, que deixou ao menos 85 mortos no último fim de semana. A informação é da Agência de Gestão de Emergência do Estado de Kaduna.



Segundo a Agência, ao menos 85 pessoas morreram no ataque. A medida tinha como alvo alguns criminosos que viviam na região, e foi executada na noite do último domingo (03).

"O Escritório do Noroeste Zonal recebeu detalhes das autoridades locais de que 85 cadáveres foram enterrados até agora enquanto buscas ainda estão em andamento”, afirmou a agência.

Tinubu está participando da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP28), que acontece em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos . O presidente nigeriano enviou um comunicado, classificando o bombardeio na aldeia em Tundun Biri como um acidente "muito infeliz, perturbador e doloroso”.

"O presidente dirige uma investigação completa sobre o caso e pede calma, enquanto as autoridades olham diligentemente para o acidente”, disse o comunicado.

O caso ainda não foi comentado pelo exército nigeriano. Entretanto, as Forças Aéreas negaram estarem envolvidas no ataque.

Vale ressaltar que os militares da Nigéria possuem apoio dos Estados Unidos e do Reino Unido. Juntos, eles enfrentam uma batalha contra os grupos radicais, que realizam ataques aéreos há anos no país.