Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva Célia Xakriabá, deputada do PSOL eleita em Minas Gerais

Durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP28), que acontece em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos , a deputada brasileira, Célia Xakriabá (PSOL-MG), lançou a "Bancada do Planeta". Inaugurada com 23 nomes, a bancada parlamentar internacional pretende chegar a 200 membros até a COP30, que acontecerá no Brasil.



O lançamento aconteceu no último domingo (03), em um evento paralelo às negociações climáticas que ocorrem entre os chefes de Estado . "Este é um chamado, um convite para cuidar não só da Amazônia, mas de toda a biodiversidade. Queremos reunir parlamentares que têm um compromisso com o planeta e chegar à conferência de Belém com força", disse a parlamentar mineira no evento de lançamento.

Até o momento, a bancada é formada majoritariamente por parlamentares que cumprem mandatos no Congresso do Brasil. Nomes como Nilto Tatto (PT-SP) e Amom Mandel (Cidadania-AM) são alguns dos integrantes da bancada.

A alemã Kathrin Henneberger, do Partido Verde, é a única representante da Alemanha na bancada até o momento. Ela foi eleita pela Renânia do Norte-Vestfália, e integra a Comissão de Proteção Climática e Energia do Bundestag.

Em entrevista à DW, Henneberger disse: "Eu vou levar a notícia da criação desta bancada e convidar meus colegas. Aqui está um enorme potencial para que nós, parlamentares do mundo todo, nos conectemos para que possamos, conjuntamente, pressionar nossos governos e corporações globais da área de energia".

Segunda a parlamentar alemã, essa não é a primeira cooperação feita com brasileiros. Em outras oportunidades, ela já trabalhou na oposição ao marco temporal e à exploração de petróleo na Amazônia. "Tudo isso, de alguma forma, se relaciona com nosso consumo na Europa. As plantações de soja e outros cultivos que avançam sobre a Amazônia são também para abastecer este mercado. E sobre isso precisamos falar na Europa", completa Henneberger.

Ela é uma das grandes opositoras ao uso de combustíveis fósseis na Alemanha.

O colombiano Juan Carlos Lousada, também é um dos membros da bancada. Ele é um dos parlamentares que vem travando discussões acerca do uso de combustíveis fósseis no país. Ele é membro do Observatório Parlamentar das Mudanças Climáticas.