Reprodução / FDI - 26.11.2023 Mais 200 caminhões com ajuda humanitária foram enviados à Faixa de Gaza

Nesta quinta-feira (30), o Hamas e Israel decidiram prorrogar a trégua temporária no conflito, informaram as Forças de Defesa de Israel (FDI). O acordo inicial previa quatro dias de cessar-fogo, porém, na última segunda-feira (27), as duas partes concordaram em estender a pausa do conflito por mais dois dias, com mediação do Catar.

"À luz dos esforços dos mediadores para continuar o processo de libertação dos reféns e sujeito aos termos do acordo, a pausa operacional continuará", afirmaram as FDI.



Em comunicado, o grupo extremista islâmico também confirmou a prorrogação da trégua pelo sétimo dia consecutivo.

O Hamas já havia dito anteriormente que as negociações para uma possível prorrogação da trégua estavam em um impasse após Israel recusar uma oferta para receber sete mulheres e crianças, e os corpos de outras três pessoas que disseram ter sido mortas por bombardeios israelenses, em troca de aumentar os dias de pausa na guerra.

Agora, estão em andamento as negociações para a soltura de homens e soldados israelenses, por meio de mediadores no Catar e no Egito.

Nessa quarta (29), o grupo fundamentalista havia dito que estaria disposto a estender a trégua com Israel por mais quatro dias, até o próximo domingo (3).

"O Hamas informou aos mediadores que deseja estender a trégua e seria capaz de libertar prisioneiros israelenses", disse uma fonte citada pela agência AFP . Em troca, o grupo pedia a soltura de presos palestinos.

No dia anterior, o jornal Haaretz informou, citando um funcionário familiarizado com as negociações em curso, que Israel não estaria disposto a prolongar a trégua além do próximo domingo.

Além do cessar-fogo, o acordo também prevê a troca de prisioneiros. O Hamas está libertando reféns sequestrados durante o ataque surpresa do dia 7 de outubro, e Israel está soltando mulheres e crianças palestinas que estão detidas em prisões do país.