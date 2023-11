Reprodução / Reuters - 25.11.2023 Caminhões com ajuda humanitária entrando em Gaza

A trégua entre Israel e Hamas chegou ao quinto dia nesta terça-feira (28), com a expectativa pela libertação de mais 10 reféns pelo grupo fundamentalista islâmico.

Segundo a imprensa israelense, as autoridades locais já receberam a lista de pessoas que devem ser soltas e está revisando a relação antes de torná-la pública.

Isso também deve levar a uma nova libertação de palestinos mantidos como prisioneiros em Israel.

O acordo inicial previa quatro dias de trégua, porém na última segunda-feira (27) as duas partes concordaram em estender a suspensão do conflito por mais dois dias, com mediação do Catar.

A guerra foi deflagrada após os atentados sem precedentes cometidos pelo Hamas em Israel em 7 de outubro, que deixaram 1,2 mil mortos, em sua maioria civis. Desde então, a resposta israelense já fez quase 15 mil vítimas na Faixa de Gaza, incluindo 6,5 mil crianças e 4 mil mulheres.