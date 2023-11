Divulgação/ONU Destruição na Faixa de Gaza

Israel não estaria disposto a prolongar a trégua com o grupo fundamentalista islâmico Hamas no Oriente Médio além do próximo domingo (3), informou nesta terça-feira (28) o jornal Haaretz, citando um funcionário familiarizado com as negociações em curso.



Atualmente, a guerra entre Israel e Hamas está em trégua após o acordo ser estendido nesta segunda-feira (27). O cessar-fogo e a troca de reféns está previsto para terminar nesta quarta-feira (29), mas pode ser ampliado novamente.

O Hamas disse que procura uma nova extensão junto às autoridades israelenses. "Estamos buscando um novo acordo, além de mulheres e crianças, por meio do qual outras categorias que temos possam ser trocadas", disse Al-Hayya, um dos líderes do Hamas para a rede de televisão Al Jazeera.

Além do cessar-fogo, o acordo de trégua também prevê a troca de prisioneiros. De um lado, o Hamas está libertando reféns sequestrados nos ataques de 7 de outubro; do outro, Israel está libertando mulheres e menores de idade palestinos detidos em prisões israelenses.