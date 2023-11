Reprodução: Flipar Sete pessoas ficaram feridas no ataque

Nesta quinta-feira (30), três pessoas morreram e outras sete ficaram feridas em um atentado a tiros em Jerusalém. O grupo extremista Hamas assumiu a autoria do ataque.



Um comunicado do grupo extremista armado, o atentado foi uma resposta às mortes de mulheres e crianças em Gaza, que vem acontecendo desde o início da guerra.

"Uma resposta direta aos crimes sem precedentes cometidos pelas forças de ocupação, incluindo massacres brutais na Faixa de Gaza, o assassinato de crianças em Jenin e violações generalizadas contra prisioneiros palestinos. Além disso, as contínuas violações na Mesquita de Al-Aqsa e a prevenção do acesso dos fiéis à mesma”, diz o comunicado.

As autoridades locais informaram que o caso ocorreu próximo a um ponto de ônibus, na Jerusalém Oriental . A região é reivindicada pelo povo palestino.

No momento do ataque, dois homens saem de um carro, e começam a atirar contra as pessoas que estavam na rua. Uma vítima morreu no local e as outras duas foram levadas ao hospital Shaare Zedek, mas não resistiram aos ferimentos.

Dois dos setes feridos que estão internados estão em estado crítico.

O chefe de polícia, Doron Turgeman, disse: "Os terroristas são de Jerusalém Oriental. Eles estavam armados com um rifle M-16 e uma pistola. Eles chegaram com um carro e abriram fogo contra civis”.

Os atiradores foram mortos por dois soldados civis que estavam no local no momento do ataque.